В России с началом отопительного сезона появилась новая мошенническая схема

По данным канала, после начала отопительного сезона 67-летней пенсионерке из Москвы позвонили якобы из Энергосбыта и попросили скачать приложение. Когда она выполнила просьбу, с ее карты списали 300 000 рублей.

В России с началом отопительного сезона появилась новая мошенническая схема. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

По данным канала, после начала отопительного сезона 67-летней пенсионерке из Москвы позвонили якобы из Энергосбыта и попросили скачать приложение. Когда она выполнила просьбу, с ее карты списали 300 000 рублей.

Отмечается, что с помощью замаскированных программ мошенники получают доступ к телефонной книге, мобильным банкам и другим личным данным.