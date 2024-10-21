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В России предложили запустить льготную ипотеку для молодых кадров
Сенатор Ольга Епифанова отметила, что льготная ипотека на данный момент нужна в регионах, где есть проблемы с оттоком населения.

В России предложили запустить льготную ипотеку для молодых кадров. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову.

По ее словам, вместо свернутой под восемь процентов ипотеки необходимо предусмотреть новые меры поддержки.

Епифанова отметила, что льготная ипотека на данный момент нужна в регионах, где есть проблемы с оттоком населения.

«Также были бы полезны ипотечные программы для ценных специалистов высокотехнологических производств и для молодых кадров. Что же касается облегчения доступа к ипотеке для предпринимателей, то в этом случае имеет резон говорить о поддержке людей, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях. На данный момент в нашей стране продолжает действовать уникальная госпрограмма „Семейная ипотека“ под 6 процентов», — отметила сенатор.

Она добавила, что новые программы не должны становиться причиной неконтролируемого спроса на ипотеку, который привел к перегреву рынка жилья.