В России предложили убрать оплату НДФЛ после трех лет владения квартирой

Минимальный предельный срок для наследников и одаряемых хотят снизить до года.

В России предложили убрать оплату НДФЛ после трех лет владения квартирой. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на депутатов Госдумы.

По словам авторов проекта, необходимо снизить минимальный срок владения жильем, после которого можно не уплачивать НДФЛ с продажи с пяти до трех лет.

Минимальный предельный срок для наследников и одаряемых хотят снизить до года.