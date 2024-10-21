Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
11°
Втр, 22
13°
Срд, 23
14°
ЦБ USD 96.42 -0.73 19/10
ЦБ EUR 104.86 -0.9 19/10
Нал. USD 94.85 / 96.31 21/10 10:30
Нал. EUR 104.00 / 104.90 21/10 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
7 848
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
18 552
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
41 435
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
29 474
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России предложили убрать оплату НДФЛ после трех лет владения квартирой
Минимальный предельный срок для наследников и одаряемых хотят снизить до года.

В России предложили убрать оплату НДФЛ после трех лет владения квартирой. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на депутатов Госдумы.

По словам авторов проекта, необходимо снизить минимальный срок владения жильем, после которого можно не уплачивать НДФЛ с продажи с пяти до трех лет.

Минимальный предельный срок для наследников и одаряемых хотят снизить до года.