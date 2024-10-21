В Путятинском районе в результате массовой аварии пострадал 11-летний ребенок

Toyota Corolla выехала на встречную полосу, где врезалась в «ГАЗель» и в Hyundai Solaris.

В Путятинском районе в результате массовой аварии пострадал 11-летний ребенок. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на шацкую ГАИ.

Авария произошла 19 октября на федеральной трассе М-5 «Урал». По данным ведомства, в 21:10 на 329-м километре дороги Москва — Челябинск 25-летний водитель из Тульской области на Toyota Corolla выехал на встречную полосу. Иномарка врезалась в «ГАЗель» из Ульяновска и в Hyundai Solaris также из Ульяновской области.

56-летнего водителя Hyundai Solaris и двух его пассажиров — 57-летнюю женщину и 11-летнего ребенка — с травмами госпитализировали в Шиловский межрайонный медицинский центр.

Фото: МО МВД России «Шацкий».