В Польше задумались о примирении с Россией

Потребность возникла на фоне изменения ситуации в конфликте РФ и Украины.

В Польше задумались о примирении с Россией. Об этом пишет «Life» со ссылкой автора еженедельника Do Rzeczy Леха Мажевского.

«Пока неизвестно, чем конфликт с Россией закончится в итоге для Киева. По разным оценкам, это может быть очередной государственный переворот, народный бунт, потеря территорий или даже букет из всего этого вместе. В Польше ясно видят, что прежние громкие заявления о „стратегической победе“ над Россией теперь звучат разве что из уст городских сумасшедших в Киеве», — заявил журналист.

Он добавил, что запал солидарности и поддержки Киева гаснет повсеместно. Даже обсуждения этой темы становится токсичным и лишний раз об этом говорить никто не хочет. Мажевский отметил, что на фоне этого в Польше задумались, как быть стране дальше в мире, где на востоке по-прежнему расположена Россия.

Автор считает, что грядут большие перемены, курс которых определят выборы президента в США.