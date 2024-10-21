В Госдуме рассмотрят три законопроекта о борьбе с незаконной миграцией

Законопроекты рассмотрят во вторник, 22 октября.

Госдума во вторник, 22 октября, рассмотрит в первом чтении три законопроекта о борьбе с незаконной миграцией. Об это со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщило РИА «Новости».

Уточняется, что одним из законопроектов предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить меры повышенной ответственности для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции.

За это, по словам Володина, будет предусмотрено наказание в виде штрафа от пяти до 10 миллионов рублей с конфискацией, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.

Второй проект, как указано в публикации, предлагает ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые содержат предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов.

Третьим законопроектом предусмотрено установление полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

Володин отметил, что в этом году Госдума приняла семь законов в сфере миграции. На данный момент на рассмотрении шесть проектов.

До декабря 2024 года, по его словам, Госдума примет 13 законов, посвященных борьбе с незаконной миграцией.