Стали известны подробности ДТП на улице Новоселов в Рязани
Виновник аварии оставил машину на дороге и скрылся с места происшествия.
Стали известны подробности ДТП на улице Новоселов в Рязани. Их редакции РЗН. Инфо рассказал второй участник аварии.
По словам потерпевшего, в его автомобиль ВАЗ-2104 врезался мужчина за рулем ВАЗ-21010. Виновник столкновения оставил машину на дороге и скрылся с места происшествия.
Собеседник редакции рассказал, что у водителя «десятки» прав и страховки.
На место вызвали сотрудников ГАИ. Брошенный автомобиль увезли на штрафстоянку.
Напомним, ранее сообщалось, что на улице Новоселов после ДТП легковушка врезалась в дорожное ограждение.