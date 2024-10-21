Стали известны подробности ДТП на улице Новоселов в Рязани

Виновник аварии оставил машину на дороге и скрылся с места происшествия.

Стали известны подробности ДТП на улице Новоселов в Рязани. Их редакции РЗН. Инфо рассказал второй участник аварии.

По словам потерпевшего, в его автомобиль ВАЗ-2104 врезался мужчина за рулем ВАЗ-21010. Виновник столкновения оставил машину на дороге и скрылся с места происшествия.

Собеседник редакции рассказал, что у водителя «десятки» прав и страховки.

На место вызвали сотрудников ГАИ. Брошенный автомобиль увезли на штрафстоянку.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Новоселов после ДТП легковушка врезалась в дорожное ограждение.