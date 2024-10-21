Сотрудники Агентства развития бизнеса приняли участие в форуме «Производительность 360»

В течение двух дней участники делились опытом внедрения инструментов производительности труда, презентовали успех своих предприятий, прошли обучение, познакомились с современными тенденциями развития бизнеса без дополнительных инвестиций и мерами господдержки.

17 — 18 октября в Сколково состоялся VI федеральный форум «Производительность 360». На ежегодном деловом событии для обмена лучшими практиками повышения производительности собрались представители власти, предприниматели и топ-менеджеры предприятий-лидеров по внедрению производственных систем и инструментов «Бережливого производства».

В этом году в главном событии «бережливцев» приняли участие более двух тысяч делегатов со всей страны. Рязанскую область представили сотрудники Агентства развития бизнеса.

В течение двух дней участники делились опытом внедрения инструментов производительности труда, презентовали успех своих предприятий, прошли обучение, познакомились с современными тенденциями развития бизнеса без дополнительных инвестиций и мерами господдержки.

Центральным событием форума стало пленарное заседание «Импульс к эффективности», на котором заместитель руководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин представил новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

В рамках программы состоялось награждение лучших в освещении «Производительности труда». Рязанская область получила награду за высокие достижения в освещении национального проекта в СМИ.