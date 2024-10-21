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Синоптики рассказали, когда в ЦФО придет зимняя погода
Как отметил Тишковец, заметное похолодание и проливные дожди ожидаются только в самом конце октября, но ноябрьское предзимье будет вялотекущим и затяжным.

Синоптики рассказали, когда в ЦФО придет зимняя погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос Евгений Тишковец.

По его словам, зима наступит на три недели позже климатического календаря.

На следующей неделе температура будет превышать норму на пять градусов, возможны дожди.

Как отметил Тишковец, заметное похолодание и проливные дожди ожидаются только в самом конце октября, но ноябрьское предзимье будет вялотекущим и затяжным.

Переход среднесуточной температуры в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря.