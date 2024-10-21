Рязанские полицейские поймали жителя Новосибирска — курьера телефонных мошенников
Возбуждено уголовное дело.
Рязанские полицейские поймали жителя Новосибирска — курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратилась 77-летняя рязанка, ставшая очередной жертвой мошенников.
После долгой цепочки телефонных разговоров пенсионерка около подъезда своего дома на улице Татарской передала курьеру два миллиона рублей и 10 тысяч долларов США.
Правоохранители установили, что деньги забирал 18-летний временно проживающий в Москве уроженец Новосибирска.
Оперативники задержали молодого человека.
Возбуждено уголовное дело.