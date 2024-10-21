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Рязанская область заняла 53 место в рейтинге регионов по доходам населения
Отмечается, что среднедушевые ежемесячные доходы граждан во втором квартале 2024 года в области составили ₽42,5 тысячи, это на 7,5% выше, чем годом ранее.

Рязанская область заняла 53 место в рейтинге регионов по доходам населения. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что среднедушевые ежемесячные доходы граждан во втором квартале 2024 года в области составили ₽42,5 тысячи, это на 7,5% выше, чем годом ранее.

При таких доходах рязанцы в среднем могут позволить себе 2,06 фиксированного набора потребительских товаров и услуг.