Рязанская область заняла 53 место в рейтинге регионов по доходам населения

Отмечается, что среднедушевые ежемесячные доходы граждан во втором квартале 2024 года в области составили ₽42,5 тысячи, это на 7,5% выше, чем годом ранее.

Рязанская область заняла 53 место в рейтинге регионов по доходам населения. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что среднедушевые ежемесячные доходы граждан во втором квартале 2024 года в области составили ₽42,5 тысячи, это на 7,5% выше, чем годом ранее.

При таких доходах рязанцы в среднем могут позволить себе 2,06 фиксированного набора потребительских товаров и услуг.