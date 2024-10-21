Рязанку, убившую сожителя, отправили в СИЗО на два месяца

Напомним, 18 октября в ходе распития спиртных напитков между бывшими сожителями произошел конфликт. Мужчина ударил женщину. Дождавшись, когда он уснет, женщина нанесла ему два ножевых удара в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался.