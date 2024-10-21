Рязанцы смогут увидеть падающие звезды из метеорного потока Ориониды

Отмечается, что в ночь с 21 на 22 октября рязанцы смогут увидеть комету и падающие звезды из метеорного потока Ориониды. Чтобы увидеть явление, нужно смотреть на запад.

Рязанцы смогут увидеть падающие звезды из метеорного потока Ориониды. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Astro.

Отмечается, что в ночь с 21 на 22 октября рязанцы смогут увидеть комету и падающие звезды из метеорного потока Ориониды. Чтобы увидеть явление, нужно смотреть на запад.

«В идеале для всего этого нужно выбраться за город, но наблюдения может устроить и в Рязани», — подписал автор поста.

Фото: Rzn Astro