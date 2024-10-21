Рязанцы рассказали, как относятся к квадробингу

37% жителей считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 29% предлагают не реагировать — оставить за каждым возможность самовыражения.

Рязанцы рассказали, как относятся к квадробингу. Об этом сообщает SuperJob.

37% жителей считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 29% предлагают не реагировать — оставить за каждым возможность самовыражения.

11% советуют привлекать их к общественным работам, 7% — налагать административные штрафы. Что касается детей-квадроберов, то каждый третий полагает, что на подобное увлечение не стоит обращать внимания.

Согласно опросу, 84% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна, только у 2% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 2% смотрят видео по этой теме в интернете.