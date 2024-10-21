Рязанцев предупредили о фейковом аккаунте главы Милославского района в Telegram

«Не переходите ни по каким ссылкам, не переводите деньги. Не ведитесь на уловки, перепроверяйте информацию», — написали в посте.

Рязанцев предупредили о фейковом аккаунте главы Милославского района. Об этом сообщается в официальной группе муниципалитета.

Отмечается, что от имени главы администрации Виталия Гуськова создан аккаунт в Telegram.

«Не переходите ни по каким ссылкам, не переводите деньги. Не ведитесь на уловки, перепроверяйте информацию», — написали в посте.