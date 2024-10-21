Россиянам показали «Поезд Деда Мороза»

Состав отправится в путь 19 ноября и посетит более 60 населенных пунктов.

Россиянам показали «Поезд Деда Мороза». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД.

Специальный состав отправится в путь 19 ноября, он посетит более 60 населенных пунктов и проедет свыше 30 тысяч километров.

В поезде много особенных вагонов:

приемная;

сказочная деревня для игр и квестов;

сцена;

кукольный театр;

лавка с сувенирами;

буфет и ресторан для чаепитий.

Также предусмотрены спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.