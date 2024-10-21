Россиянам показали «Поезд Деда Мороза»
Состав отправится в путь 19 ноября и посетит более 60 населенных пунктов.
Россиянам показали «Поезд Деда Мороза». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД.
Специальный состав отправится в путь 19 ноября, он посетит более 60 населенных пунктов и проедет свыше 30 тысяч километров.
В поезде много особенных вагонов:
- приемная;
- сказочная деревня для игр и квестов;
- сцена;
- кукольный театр;
- лавка с сувенирами;
- буфет и ресторан для чаепитий.
Также предусмотрены спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.