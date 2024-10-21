Россиянам объяснили, как оспорить взятый мошенниками кредит

Эксперты рекомендуют запросить кредитную историю через «Госуслуги» и определить бюро, в котором она хранится.

Россиянам объяснили, как оспорить взятый мошенниками кредит. Инструкцию опубликовал Банк России в своем Telegram-канале.

Эксперты рекомендуют запросить кредитную историю через «Госуслуги» и определить бюро, в котором она хранится. Отмечается, что такая информация дается в Центральном каталоге кредитных историй (ЦКИИ). Если доступа к аккаунту на портале нет, соответствующую информацию можно запросить через сайт Банка России.

«Выяснив место хранения кредитной истории, необходимо запросить выписку в бюро. В случае обнаружения кредита или займа, оформленного мошенниками, нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию (МФО) с соответствующим заявлением и попросить провести внутреннее расследование, а также обратиться в полицию. Талон-уведомление из полиции необходимо отправить в выдавший кредит банк или МФО. Согласно закону, финансовая организация обязана дать ответ в течение 15 дней», — отметили в сообщении.