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Российские благотворительные фонды заявили о нехватке оборудования
Отмечается, что организации пока не обращались в профильные ведомства.

Российские благотворительные фонды заявили о нехватке оборудования на фоне санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на детский хоспис «Дом с Маяком» и фонды «Вера» и «Жизнь как чудо».

По словам представителей организаций, нехватка возникла из-за ухода некоторых зарубежных компаний из России, изменениями в логистике и удорожанием из-за этого самих изделий. Так, часть вышедшего из строя оборудования не удается отремонтировать из-за проблем, с которыми сталкиваются сервисы при ввозе запчастей из-за границы. Представитель «Дома с маяком» Павел Солдатов в беседе с изданием отметил, что раньше хоспис закупал гастростомические баллонные трубки для введения пациентам питания сразу в желудок у американского производителя. У подобных устройств есть российские аналоги, но, по словам сотрудника фонда, они подходят не всем пациентам.

Эксперты рассказали о проблемах с расходными материалами для неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые могут подогревать воздух перед включением. По их данным, в России отсутствуют аналоги силиконовых трахеостомических трубок зарубежного производства, через которые идет вентиляция легких.

В фонде «Вера» также заявили о проблемах с закупкой ИВЛ. Там отметили, что ранее приобретали аппараты у производителя, ушедшего из страны. Потом нашли нового поставщика, но тот снял устройство с производства. В организации добавили, что найти варианты, не уступающие предыдущим в качестве по таким же ценам, сложно.

В фонде «Жизнь как чудо» сообщили о продолжительных паузах в поставках аппаратов для измерения уровня аммиака в крови и тест-полосок. Организация занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями печени.

Отмечается, что фонды пока не обращались в профильные ведомства.