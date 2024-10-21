РНПК приняла участие в областном Едином дне открытых дверей

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») приняла участие в областном Едином дне открытых дверей, организованном для образовательных учреждений — участников федерального проекта «Профессионалитет».

Встреча с абитуриентами и их родителями прошла в Рязанском колледже электроники.

Начальник ремонтно-механического цеха № 13 Сергей Хренкин встретился со студентами, абитуриентами и их родителями. Он принял участие в экскурсии по мастерским колледжа, ответил на вопросы участников.

Отмечается, что 16 октября РНПК организовала обзорную экскурсию по заводу для студентов 1 курса группы МТО-108 специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» Рязанского колледжа электроники. Гостей провезли по промышленной площадке в сопровождении молодого специалиста завода, заместителя начальника установки сернокислотного алкилирования Анатолия Плотникова.

Он рассказал будущим специалистам о технологических возможностях завода, о выпускаемой продукции, о возможностях для самореализации. Поделился собственным опытом трудоустройства на завод и ответил на вопросы студентов.

Беседу с первокурсниками продолжила ведущий специалист по развитию и обучению персонала Евгения Зямзина, которая рассказала о возможностях целевого обучения, трудоустройства, молодежной политики и социальной поддержки молодых работников.

Федеральный проект «Профессионалитет» является одной из инициатив, нацеленных на подготовку квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. Нефтяники с 2022 года являются партнерами федерального проекта «Профессионалитет» кластера: «Машиностроение», в рамках которого и ведут работу по подготовке внешнего кадрового резерва в РКЭ.

В ходе обучения РНПК оказывает всестороннюю помощь учебному заведению. Для студентов завод проводит профориентационные мероприятия, ознакомительные экскурсии и предоставляет возможность пройти все виды практик — учебные, производственные и преддипломные.

Студенты приобретают практические навыки, необходимые на реальном производстве. Для улучшения материально-технической базы РКЭ нефтезавод ежегодно выделяет образовательному партнеру благотворительные средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

Возможность трудоустроиться в РНПК студенты РКЭ получают уже после второго курса, совмещая обучение и работу. Уже сегодня на заводе работают слесари, механики, операторы технологических установок, лаборанты химического анализа, получившие путевку в профессию именно в стенах РКЭ. Только за прошлый год в РНПК трудоустроились 54 выпускника этого колледжа.