Ректор РГАТУ встретился с представителями молодых семей

В четверг, 17 октября, ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева Александр Шемякин провел встречу с представителями молодых семей в целях разъяснения механизма получения ими существующих мер поддержки.

В разговоре Александр Владимирович подчеркнул, что на федеральном уровне и в регионе разработан и реализуется широкий комплекс мер по поддержке молодых студенческих семей. Он остановился на действующих мерах поддержки и услугах от вуза.

«Сегодня, на уровне Правительства РФ серьезно прорабатывается вопрос о формировании в вузах „просемейной“ среды. И первый шаг в этом направлении — формирование системы „Единое окно“, направленной на создание единой и комплексной системы поддержки молодых студенческих семей и семей молодых преподавателей. Сюда могут обратиться за поддержкой студенческие семьи и семьи молодых преподавателей, что позволит быстро решить любую проблему, возникшую у молодых родителей», — сказал он.

В ходе встречи молодые семьи из числа обучающихся, преподавателей и одинокие матери получили ответы на все интересующие их вопросы.