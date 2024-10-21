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Пяти рязанским УК объявили предостережения из-за плохой уборки территорий домов
Инспекторы госжилинспекции осмотрели придомовые территории по заявлениям жителей многоквартирных домов. Во время проверок особое внимание уделяли состоянию фасадов и контейнерных площадок, вывозу ТБО и крупного строительного мусора, своевременной уборке домовладений.

Пяти рязанским УК объявили предостережения из-за плохой уборки территорий многоквартирных домов. Рейд провела региональная госжилинспекция. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба областного правительства.

Инспекторы госжилинспекции осмотрели придомовые территории по заявлениям жителей многоквартирных домов. Во время проверок особое внимание уделяли состоянию фасадов и контейнерных площадок, вывозу ТБО и крупного строительного мусора, своевременной уборке домовладений.

Отмечается, что инспекторы нашли нарушения по восьми адресам — это дома, расположенные по улицам Есенина, Новоселов, Связи, Соколовская, Советской Армии и находящиеся в управлении ТСЖ «101 квартал», ТСЖ «Уют», ООО «ЖКО Соколовка», ООО «Жилбытсервис», ООО «ЖКО № 17».

Как указано в публикации, организациям выдали предостережения из-за плохой уборки территорий. Им необходимо устранить нарушения.