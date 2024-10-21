Пяти рязанским УК объявили предостережения из-за плохой уборки территорий домов

Пяти рязанским УК объявили предостережения из-за плохой уборки территорий многоквартирных домов. Рейд провела региональная госжилинспекция. Об этом 21 октября
Инспекторы госжилинспекции осмотрели придомовые территории по заявлениям жителей многоквартирных домов. Во время проверок особое внимание уделяли состоянию фасадов и контейнерных площадок, вывозу ТБО и крупного строительного мусора, своевременной уборке домовладений.
Отмечается, что инспекторы нашли нарушения по восьми адресам — это дома, расположенные по улицам Есенина, Новоселов, Связи, Соколовская, Советской Армии и находящиеся в управлении ТСЖ «101 квартал», ТСЖ «Уют», ООО «ЖКО Соколовка», ООО «Жилбытсервис», ООО «ЖКО № 17».
Как указано в публикации, организациям выдали предостережения из-за плохой уборки территорий. Им необходимо устранить нарушения.