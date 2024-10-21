Правительство одобрило проект, позволяющий оформлять ДТП с помощью «Госуслуг»
Проект внесен на рассмотрение в Госдуму.
Правительство одобрило законопроект, позволяющий оформлять ДТП с помощью «Госуслуг», не вызывая сотрудников полиции. Об этом пишет URA.RU.
Отмечается, что нововведение поможет городским службам быстрее ликвидировать пробки на дорогах.
По словам экспертов, оформление ДТП с привлечением правоохранителей — это сложный процесс, который занимает много времени и усугубляет ситуацию на дороге.
Проект внесен на рассмотрение в Госдуму.