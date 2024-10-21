После пожара в Захаровском районе многодетная семья осталась без жилья

В доме проживали родители и пятеро детей.

После пожара в Захаровском районе многодетная семья осталась без жилья. Об этом пишет ИД «Пресса».

В доме проживали родители и пятеро детей. Младшему ребенку два года. Мать во время происшествия была на работе.

«По словам старшего сына, он видел, как искрило в распаечной коробке. Младших он вывел из дома, разбудил отца», — рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Михайловскому и Захаровскому районам Алексей Корнюхин.

Для помощи погорельцам объявили денежный сбор на номер +7 (962) 396-36-34 , получатель — Татьяна Анатольевна П.

Напомним, пожар в жилом доме произошел 19 октября.