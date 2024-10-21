Полиция задержала банду мошенников, которые орудовали в Рязанской области

Отмечается, что на протяжении пяти лет преступники обходили многоквартирные дома и представлялись сотрудниками коммунальной службы.

Полиция задержала банду мошенников, которые орудовали в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Отмечается, что на протяжении пяти лет злоумышленники действовали на территории города Москвы, Московской, Тульской, Ярославской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Архангельской, Калининградской областей и Пермского края.

Они обходили многоквартирные дома и представлялись сотрудниками коммунальной службы.

Жильцам заявляли о необходимости прочистки вентиляционных каналов и установки систем противопожарной безопасности. Используя методы психологического давления, пенсионеров склоняли к приобретению самосрабатывающих огнетушителей. Их продавали по ценам, в несколько раз превышающим рыночные.

В настоящее время известно о нескольких десятках обманутых граждан.