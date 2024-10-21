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Над Рязанью снова пролетели спутники Starlink
Пролет спутников Илона Маска заметили минувшей ночью над Рязанской областью.

Над Рязанью снова пролетели спутники Starlink. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

Пролет спутников Илона Маска заметили минувшей ночью над Рязанской областью.

Ранее «поезд Starlink» замечали над Рязанской областью 1 сентября.

Справка:

В 2019 году компания Илона Маска SpaceX заявила о запуске первой группы космических аппаратов для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Всего компания планирует запустить 12 000 аппаратов.