На улице 5-ая Линия в Рязани закроют движение транспорта из-за ремонтных работ

Администрация города обратилась к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Из-за ремонта газопровода по улице 5-я Линия в Рязани с 06.00 до 19.00 24 октября закроют движение транспорта в районе дома № 49. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

На время производства работ на участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обратилась к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута.