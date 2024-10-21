На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП

Трагедия случилась в субботу, 19 октября, на 13-ом километре автодороги Грязное-Поздное в Михайловском районе.

На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Трагедия случилась в субботу, 19 октября, на 13-ом километре автодороги Грязное-Поздное в Михайловском районе.

По предварительной информации, 44-летний местный житель на «Фольксваген Тигуан» не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель от полученных травм скончался на месте.

Проводится проверка.