На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП
Трагедия случилась в субботу, 19 октября, на 13-ом километре автодороги Грязное-Поздное в Михайловском районе.
На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Трагедия случилась в субботу, 19 октября, на 13-ом километре автодороги Грязное-Поздное в Михайловском районе.
По предварительной информации, 44-летний местный житель на «Фольксваген Тигуан» не справился с управлением и съехал в кювет.
Водитель от полученных травм скончался на месте.
Проводится проверка.