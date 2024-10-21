На «Госуслугах» запустили новый сервис для многодетных семей

Раздел называется «Жизненная ситуация».

На «Госуслугах» запустили новый сервис для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Раздел называется «Жизненная ситуация».

«На портале госуслуг запущен сервис оказания услуг для многодетных семей. Особенность сервиса — услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу „жизненной ситуации“», — подчеркнули в аппарате.

С помощью этой функции можно получить статус многодетной семьи и соответствующее электронное удостоверение, которое позволит стать обладателем карты лояльности в некоторых торговых сетях.

В будущем через сервис можно будет прикрепляться к поликлинике, оформлять единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячные социальные выплаты на детей. Также будет доступна социальная выплата для обеспечения детей школьной и спортивной формой и ежемесячные денежные компенсации на проезд.