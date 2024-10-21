Медведев предположил тотальную войну при отсутствии геополитического баланса

Дмитрий Медведев предположил тотальную войну до полного истребления человечества при отсутствии геополитического баланса. Об этом замглавы Совбеза РФ написал в своем Telegram-канале.
Он процитировал высказывание Федора Тютчева о том, что единственно верная политика России по отношению к западным странам это — «не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их». Медведев добавил, что за 160 лет ничего не поменялось, и России нужно либо ослаблять Запад вплоть до распада США, либо создавать полноценный противовес Америке.
«Ведь альтернатива такому балансу сил — тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину — всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других», — заключил замглавы Совбеза РФ.