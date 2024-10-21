Медведев предположил тотальную войну при отсутствии геополитического баланса

Замглавы Совбеза РФ назвал решением ослабление США, либо создание полноценного противовеса Америке.

Дмитрий Медведев предположил тотальную войну до полного истребления человечества при отсутствии геополитического баланса. Об этом замглавы Совбеза РФ написал в своем Telegram-канале.

Он процитировал высказывание Федора Тютчева о том, что единственно верная политика России по отношению к западным странам это — «не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их». Медведев добавил, что за 160 лет ничего не поменялось, и России нужно либо ослаблять Запад вплоть до распада США, либо создавать полноценный противовес Америке.

«Ведь альтернатива такому балансу сил — тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину — всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других», — заключил замглавы Совбеза РФ.