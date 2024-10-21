Малков принял участие в открытии Ночной хоккейной лиги

Напомним, в воскресенье, 20 октября, стартовал региональный этап XIV сезона НХЛ.

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в открытии Ночной хоккейной лиги. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, стартовал региональный этап XIV сезона НХЛ.

«Рязанская область по-прежнему в лидерах по количеству команд и организации игр. В этом сезоне сыграют 50 команд и более тысячи рязанских хоккеистов-любителей в четырёх дивизионах», — написал он.

По словам главы региона, ночная хоккейная лига стала важной частью спортивной жизни Рязанской области.