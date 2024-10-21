Эстония рассмотрит возможность установки буев с лезвиями на водной границе с РФ

Такую рекомендацию дал департамент полиции и погранохраны.

Эстония рассмотрит возможность установки буев с лезвиями на водной границе с РФ. Об этом пишет ERR со ссылкой на замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.

По его словам, ведомство проверило водную пограничную инфраструктуры. По результатам проверки департамент рекомендовал установить цепочку буев на тех участках, которые можно легко пересечь.

«Мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе», — поделился Коммусаар.

По данным издания, летом были задержаны несколько мужчин, которые пытались переплыть реку Нарва, разделяющую одноименный эстонский город и российский Ивангород.