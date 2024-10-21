Экс-телеведущего шоу Top Gear Джереми Кларксона госпитализировали
Причиной стали проблемы с сердцем.
Экс-телеведущего шоу Top Gear Джереми Кларксона госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом он написал в колонке для The Sunday Times.
64-летний журналист рассказал, что у него были симптомы «сдавленности» в груди и «покалывания» в левой руке после возвращения из отпуска.
Его доставили на скорой в больницу имени Джона Рэдклиффа в Оксфорде. Врачи установили Кларксону стент для сосудов — конструкцию, открывающую закупоренную или суженную артерию для улучшения кровоснабжения сердца.