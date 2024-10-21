Депутаты предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на покупку авто

По мнению авторов обращения, такая мера поддержки окажет позитивное влияние на развитие человеческого капитала и повысит уровень жизни многодетных семей, потенциально приведет к улучшению демографической ситуации в России.

Депутаты предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на покупку авто. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, проект предложения направили министру финансов Антону Силуанову. Депутаты предложили разрешить многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей из средств материнского капитала на погашение автокредита или покупку российского автомобиля.

По мнению авторов, такая мера поддержки повысит уровень жизни многодетных семей, приведет к улучшению демографической ситуации в России, а также окажет поддержку отечественной автомобильной.