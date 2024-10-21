Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
11°
Втр, 22
14°
Срд, 23
14°
ЦБ USD 96.09 -0.33 22/10
ЦБ EUR 104.4 -0.46 22/10
Нал. USD 95.06 / 96.30 21/10 17:55
Нал. EUR 104.00 / 104.80 21/10 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла пе...
3 часа назад
280
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
5 часов назад
2 239
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
8 277
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
18 996
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Депутаты предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на покупку авто
По мнению авторов обращения, такая мера поддержки окажет позитивное влияние на развитие человеческого капитала и повысит уровень жизни многодетных семей, потенциально приведет к улучшению демографической ситуации в России.

Депутаты предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на покупку авто. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, проект предложения направили министру финансов Антону Силуанову. Депутаты предложили разрешить многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей из средств материнского капитала на погашение автокредита или покупку российского автомобиля.

По мнению авторов, такая мера поддержки повысит уровень жизни многодетных семей, приведет к улучшению демографической ситуации в России, а также окажет поддержку отечественной автомобильной.