Боец «Ахмата» Аид назвал Курскую область рекордной по сложности боев

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид уточнил, что до курского направления его группа успела поработать в Волчанске, Белогоровке, Серебрянском лесничестве, поэтому ему «есть с чем сравнить»

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид назвал Курскую область рекордной по сложности боев. Об этом он сообщил ТАСС 21 октября.

По словам бойца, Курская область — наиболее сложное направление из всей зоны СВО.

«Мне есть с чем сравнивать. Интенсивность боев в Курской области, особенно в начале, когда у нас не было времени даже на сон и на еду. Курская область побила рекорды по сложности», — приводятся слова Аида.

Командир отряда спецназа «Ахмат» подчеркнул, что до курского направления его группа работала в Волчанске, Белогоровке, Серебрянском лесничестве. Там, как сказал Аид, было сложно, но «интенсивность боев была ниже, чем в Курской области».

Фото: Александр Река/ ТАСС