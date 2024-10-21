Боец «Ахмата» Аид назвал Курскую область рекордной по сложности боев
Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид уточнил, что до курского направления его группа успела поработать в Волчанске, Белогоровке, Серебрянском лесничестве, поэтому ему «есть с чем сравнить»
Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид назвал Курскую область рекордной по сложности боев. Об этом он
По словам бойца, Курская область — наиболее сложное направление из всей зоны СВО.
«Мне есть с чем сравнивать. Интенсивность боев в Курской области, особенно в начале, когда у нас не было времени даже на сон и на еду. Курская область побила рекорды по сложности», — приводятся слова Аида.
Командир отряда спецназа «Ахмат» подчеркнул, что до курского направления его группа работала в Волчанске, Белогоровке, Серебрянском лесничестве. Там, как сказал Аид, было сложно, но «интенсивность боев была ниже, чем в Курской области».
Фото: Александр Река/ ТАСС