Apple решила создать самый совершенный искусственный интеллект в мире

По словам главы компании, имеющуюся нейросеть доработают, чтобы она соответствовала этому званию.

Компания Apple решила создать самый совершенный искусственный интеллект в мире. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на главу организации Тима Кука.

По его словам, нейросеть от Apple уже является наилучшей для пользователей техники компании, однако когда специалисты доработают ИИ, он станет «лучшим в мире».

«Как оказалось, создать действительно хорошую нейросеть действительно сложно. Это требует много итераций. Нужно беспокоиться о каждой детали», — заметил глава Apple, объясняя, почему компания не оказалась в числе первых на рынке ИИ.

Он также поделился впечатлениями от использования «яблочной» нейросети, отметив, что благодаря ей стал сильно экономить время.