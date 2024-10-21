31-летний рязанец обокрал квартиру знакомых
Возбуждено уголовное дело.
31-летний рязанец обокрал квартиру знакомых. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратилась 57-летняя местная жительница и сообщила, что из дома пропал смартфон, а также деньги с банковской карты.
Правоохранители установили, что накануне к ней заходил знакомый мужчина. Он остался на обед, а позже быстро ушел.
Полицейские задержали преступника на вокзале — он собирался уехать на поезде в соседний регион.
Возбуждено уголовное дело.