31-летний рязанец обокрал квартиру знакомых

Возбуждено уголовное дело.

31-летний рязанец обокрал квартиру знакомых. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 57-летняя местная жительница и сообщила, что из дома пропал смартфон, а также деньги с банковской карты.

Правоохранители установили, что накануне к ней заходил знакомый мужчина. Он остался на обед, а позже быстро ушел.

Полицейские задержали преступника на вокзале — он собирался уехать на поезде в соседний регион.

Возбуждено уголовное дело.