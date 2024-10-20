Залужный допустил, что Украине придется уступить России территории ради мира

Как сказал украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, гарантии безопасности более важны для Украины, нежели вопрос территорий.

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный допустил, что Украине придется уступить РФ территории ради мира. Об этом 20 октября сообщило ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Как сказал Залужный, гарантии безопасности важнее для Украины, чем вопрос территорий.

«Я не упомянул территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме. Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», — приводятся его слова.

The Daily Telegraph также отметило, что заявления Залужного свидетельствуют о смене риторики властей Украины, которые до этого настаивали на невозможности достижения мира без возврата потерянных территорий.

Как уточнили в публикации, украинские военнослужащие, с которыми разговаривали журналисты газеты, заявили, что выступают за скорейшее окончание конфликта из-за больших потерь и «невозможности достижения победы».

Однако, как указано в публикации, источники The Daily Telegraph заявили, что чиновники на Западе заинтересованы в затягивании боевых действий в надежде на ослабление позиций России в 2025—2026 годах.

Ранее Залужный сообщал, что Украина прибегнет к мобилизации женщин, «если будет необходимо».