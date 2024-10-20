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WSJ: в США предсказали возращение к кнопочным телефонам
Как считают эксперты, на данный момент популярным становится движение re-buttonization (возвращение к кнопкам), из-за чего от сенсорных устройств могут отказаться.

В США предсказали возращение к кнопочным телефонам. Об этом сообщил РЕН. ТВ со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как считают эксперты, на данный момент популярным становится движение re-buttonization (возвращение к кнопкам), из-за чего от сенсорных устройств могут отказаться.

Отмечается, что под данную категорию попадают не только телефоны. Как указано в материале, иногда сенсор усложняет процесс использования техники. Речь идет о водителях. Им требуется больше времени для запуска определенной функции через сенсорную панель. Поэтому, по мнению газеты, большинство автомобилистов предпочитают кнопочный функционал.