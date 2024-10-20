В Захаровском районе сгорел жилой дом

Пожар случился в селе Остроухово Захаровского района. В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники.

В Захаровском районе 19 октября сгорел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар случился в селе Остроухово Захаровского района. В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники.

По предварительной информации ведомства, возгорание произошло «из-за аварийного явления в электросети». Пострадавших нет.

Кроме того, 19 октября пожар случился в квартире в Новомичуринске Пронского района. Повреждена входная дверь. В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

Также, по данным пресс-службы, за сутки четыре раза в Рязанской области горела трава.