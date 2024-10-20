Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
Пнд, 21
12°
Втр, 22
13°
ЦБ USD 96.42 -0.73 19/10
ЦБ EUR 104.86 -0.9 19/10
Нал. USD 92.96 / 97.48 19/10 16:30
Нал. EUR 102.08 / 106.40 19/10 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
7 183
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
17 872
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
40 757
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
28 820
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В рязанском поселке после падения с лестницы у мужчины открылось кровотечение
Житель поселка Стенькино при падении с лестницы второго этажа дома получил множественные травмы.

После падения с лестницы у жителя поселка Стенькино Рязанского района открылось кровотечение. Об этом сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 18 октября. Мужчина упал с лестницы второго этажа дома и получил множественные травмы.

«Пострадавшему с массивным кровотечением экстренно вызвали скорую помощь, но та не могла добраться до места назначения из-за размытой дождями дороги. Добровольцы МСО „Salus“ РязГМУ им. В. И. Васильева, несмотря на поздний час, тут же отправились на место происшествия», — говорится в посте.

Отмечается, что спасатели доставили врачей до адреса пострадавшего, где ему смогли оказать помощь.

Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте»