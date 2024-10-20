В рязанском поселке после падения с лестницы у мужчины открылось кровотечение

Житель поселка Стенькино при падении с лестницы второго этажа дома получил множественные травмы.

После падения с лестницы у жителя поселка Стенькино Рязанского района открылось кровотечение. Об этом сообщили в группе « МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 18 октября. Мужчина упал с лестницы второго этажа дома и получил множественные травмы.

«Пострадавшему с массивным кровотечением экстренно вызвали скорую помощь, но та не могла добраться до места назначения из-за размытой дождями дороги. Добровольцы МСО „Salus“ РязГМУ им. В. И. Васильева, несмотря на поздний час, тут же отправились на место происшествия», — говорится в посте.

Отмечается, что спасатели доставили врачей до адреса пострадавшего, где ему смогли оказать помощь.

Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте»