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В Рязани открыли сезон «Ночной Хоккейной Лиги»
В Рязани открыли сезон регионального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная Хоккейная Лига». В воскресенье, 20 октября, корреспондент РЗН. инфо побывала на мероприятии в Дворце спорта «Олимпийский».

В Рязани открыли сезон регионального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная Хоккейная Лига». В воскресенье, 20 октября, корреспондент РЗН. инфо побывала на мероприятии в Дворце спорта «Олимпийский».

По словам организаторов, на протяжении 10 сезонов Рязанскую область признавали лучшей по количеству участников и качеству организации турнира. Поэтому региону присвоили звание «Рязань — столица любительского хоккея».

Исполнительный директор НХЛ Лариса Радченко рассказала, что в 2024 году на льду встретятся рекордные 50 команд. Это более тысячи хоккеистов-любителей. Всего в Лигу заявились 84 региона.

Министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов отметил, что в регионе чувствуется прирост интереса к хоккею. Он поблагодарил за это Олега Смирнова — регионального представителя НХЛ. Фролов также рассказал о новых площадках для хоккея в Рязанской области.

«У нас два проекта на сегодняшний день. В Касимове и Скопине. Планы грандиозные, уже готова проектно-сметная документация для площадок. Ждем финансирования», — заключил министр.

На открытии зрителей ждала культурная программа. Для рязанцев на льду выступила мастер спорта по фигурному катанию Ангелина Козырева, Рязанский балет на льду и шоу барабанщиков.

Губернатор региона Павел Малков пожелал игрокам успехов и отсутствия спортивных травм, а зрителям ярких и интересных игр.