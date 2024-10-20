В Октябрьском городке из-за коммунальной аварии массово отключили воду

Воды не будет с 9:30 утра и до окончания работ.

В Рязани из-за коммунальной аварии массово отключили воду. Водопровод ремонтируют по адресу Октябрьский городок 23. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным ведомства, из-за ремонтных работ в воскресенье, 20 октября, с 9:30 утра прекращена подача холодной воды в домах:

улица Октябрьский городок, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32.

Отмечается, что воды не будет до окончания ремонтных работ.