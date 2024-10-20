Ушаков: в БРИКС рассматривают 15 государств в качестве партнеров

При этом помощник президента России отметил, что принимать сразу большое количество стран в БРИКС нелогично, это сделает ее «аморфной и неработающей» структурой.

На данный момент рассматриваются 15 государств, которые могли бы стать странами-партнерами БРИКС. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Первому каналу, передает ТАСС в воскресенье, 20 октября.

При этом он отметил, что принимать сразу большое количество стран в БРИКС нелогично, это сделает ее «аморфной и неработающей» структурой.

Фото: Егор Алеев/ТАСС