Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
Пнд, 21
12°
Втр, 22
13°
ЦБ USD 96.42 -0.73 19/10
ЦБ EUR 104.86 -0.9 19/10
Нал. USD 95.50 / 96.50 19/10 16:30
Нал. EUR 104.40 / 105.30 19/10 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
6 759
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
17 447
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
40 334
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
28 414
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
SHOT: актер Ефремов может выйти по УДО к Новому году из-за проблем со здоровьем
По данным Telegram-канала, обострение болезни легких актера ускорит его выход из колонии по УДО. Отмечается, что медицинские справки уже собраны.

Актер Михаил Ефремов может отпраздновать Новый год с семьей из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, обострение болезни легких актера ускорит его выход из колонии по УДО. Отмечается, что медицинские справки уже собраны.

Как выяснил SHOT, на данный момент Ефремова лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами. Проблем с лекарствами в медчасти, как отмечает канал, нет.

Кроме того, по информации SHOT, родственники и адвокаты передают заключенному лекарства по предварительному согласованию с врачом. Актера также могут отправить в государственную клинику из-за необходимости в КТ.

«В целом сейчас состояние актера оценивается как удовлетворительное, но Ефремов жалуется на трудности с дыханием и говорит, что ему сложно разговаривать», — говорится в посте.

По данным SHOT, сейчас есть риск развития у Ефремова дыхательной недостаточности или легочной инфекции. «Поэтому его адвокаты будут подавать прошение об УДО в ближайшее время, чтобы актер смог вернуться к семье в декабре и пройти комплексное обследование в клинике», — заключили в публикации.

Напомним, актеру Ефремову дали 7,5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб рязанец.

Ранее SHOT сообщал, что состояние Ефремова резко ухудшилось. УФСИН России по Белгородской области отмечало, что состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики.