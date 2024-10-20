SHOT: актер Ефремов может выйти по УДО к Новому году из-за проблем со здоровьем

По данным Telegram-канала, обострение болезни легких актера ускорит его выход из колонии по УДО. Отмечается, что медицинские справки уже собраны.

Актер Михаил Ефремов может отпраздновать Новый год с семьей из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, обострение болезни легких актера ускорит его выход из колонии по УДО. Отмечается, что медицинские справки уже собраны.

Как выяснил SHOT, на данный момент Ефремова лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами. Проблем с лекарствами в медчасти, как отмечает канал, нет.

Кроме того, по информации SHOT, родственники и адвокаты передают заключенному лекарства по предварительному согласованию с врачом. Актера также могут отправить в государственную клинику из-за необходимости в КТ.

«В целом сейчас состояние актера оценивается как удовлетворительное, но Ефремов жалуется на трудности с дыханием и говорит, что ему сложно разговаривать», — говорится в посте.

По данным SHOT, сейчас есть риск развития у Ефремова дыхательной недостаточности или легочной инфекции. «Поэтому его адвокаты будут подавать прошение об УДО в ближайшее время, чтобы актер смог вернуться к семье в декабре и пройти комплексное обследование в клинике», — заключили в публикации.

Напомним, актеру Ефремову дали 7,5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб рязанец.

Ранее SHOT сообщал, что состояние Ефремова резко ухудшилось. УФСИН России по Белгородской области отмечало, что состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики.