Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
Пнд, 21
12°
Втр, 22
12°
ЦБ USD 96.42 -0.73 19/10
ЦБ EUR 104.86 -0.9 19/10
Нал. USD 92.96 / 97.48 19/10 16:30
Нал. EUR 102.08 / 106.40 19/10 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
7 060
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
17 740
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
40 628
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
28 695
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанский сервис по прокату электросамокатов оштрафовали на 30 тысяч рублей
Согласно документам, 3 апреля 2023 года на улице Семена Середы специалист администрации Рязани заметил, что ООО «ВУШ» оставило пять самокатов в неположенном месте. За это организации выписали штраф.

Рязанского прокатчика электросамокатов ООО «ВУШ» оштрафовали на 30 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда.

Согласно документам, 3 апреля 2023 года на улице Семена Середы специалист администрации Рязани заметил, что ООО «ВУШ» оставило пять самокатов в неположенном месте. Организации выписали штраф.

Позже ООО «ВУШ» обратилось в Арбитражный суд и заявило, что самокаты оставили пользователи. Суд посчитал, что прокатчик может удаленно контролировать нахождение самоката и обязан принимать меры.

Решение не вступило в законную силу.