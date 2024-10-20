Рязанский сервис по прокату электросамокатов оштрафовали на 30 тысяч рублей
Согласно документам, 3 апреля 2023 года на улице Семена Середы специалист администрации Рязани заметил, что ООО «ВУШ» оставило пять самокатов в неположенном месте. За это организации выписали штраф.
Рязанского прокатчика электросамокатов ООО «ВУШ» оштрафовали на 30 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда.
Согласно документам, 3 апреля 2023 года на улице Семена Середы специалист администрации Рязани заметил, что ООО «ВУШ» оставило пять самокатов в неположенном месте. Организации выписали штраф.
Позже ООО «ВУШ» обратилось в Арбитражный суд и заявило, что самокаты оставили пользователи. Суд посчитал, что прокатчик может удаленно контролировать нахождение самоката и обязан принимать меры.
Решение не вступило в законную силу.