Рязанский сервис по прокату электросамокатов оштрафовали на 30 тысяч рублей

Согласно документам, 3 апреля 2023 года на улице Семена Середы специалист администрации Рязани заметил, что ООО «ВУШ» оставило пять самокатов в неположенном месте. За это организации выписали штраф.