Рязанские врачи боролись за жизнь недоношенного ребенка два месяца

Роды у женщины начались раньше запланированного срока. Мальчик весил 1,3 кг.

В Рязанском перинатальном центре рассказали о рождении недоношенного мальчика. Пост об этом написала мать ребенка в группе медучреждения во «ВКонтакте» 19 октября.

Роды у женщины начались раньше запланированного срока. Мальчик появился на свет 1 января 2018 года с весом 1 380 граммов.

«Два месяца мы боролись за жизнь [ребенка]. Сейчас он здоровый парень, который в сентябре пойдет в первый класс», — написала в посте мать мальчика.

Она поблагодарила врачей перинатального центра за помощь.

Отмечается, что мать с ребенком выписали 7 марта 2018 года. Мальчик тогда весил 3 220 граммов.

Фото: группа «Рязанский областной перинатальный центр» во «ВКонтакте»