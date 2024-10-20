Россиян предупредили о новом виде мошенничества через Telegram

Мошенники начали маскировать вирусы под видом фотографий в Telegram

Россиян предупредили о новом виде мошенничества через Telegram. Об этом сообщило РИА «Новости» в воскресенье, 20 октября, со ссылкой на МВД.

Отмечается, что злоумышленники начали рассылать через Telegram владельцам девайсов на базе операционной системы Android вирусы под видом APK-файлов с подписью «фото».

"Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!" — рассказали в ведомстве.