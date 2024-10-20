Россиян предупредили о новом способе обмана родителей школьников

В России мошенники стали обманывать родителей школьников, притворяясь репетиторами. Об этом 20 октября
По его словам, злоумышленники предлагают родителям якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. Как указано в публикации, мошенники утверждают, что необходимо забронировать место и внести предоплату. После они исчезают.
Депутат отметил, что мошенники могут собирать данные о школьниках через объявления в интернете, соцсети, образовательные сайты и форумы, где родители обсуждают образование своих детей. После злоумышленники начинают предлагать свои услуги.
«Важно, что эти предложения будут крайне привлекательными, чтобы затмить разум родителей и вызвать у них уверенность в выгодности предложения.
Использоваться могут и психологические приемы. Например, некоторые злоумышленники предлагают „ограниченное количество мест“, чтобы создать у родителя ощущение срочности, или, если родитель сомневается, предлагают скидку или другие привилегии за немедленную оплату», — отметил Немкин.
Он добавил, что нужно проверять легальность и репутацию организации или человека. Попросить у них документы, лицензии, сертификаты.