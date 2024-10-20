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Россиян предупредили о новом способе обмана родителей школьников
В России мошенники стали обманывать родителей школьников, притворяясь репетиторами.

В России мошенники стали обманывать родителей школьников, притворяясь репетиторами. Об этом 20 октября сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

По его словам, злоумышленники предлагают родителям якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. Как указано в публикации, мошенники утверждают, что необходимо забронировать место и внести предоплату. После они исчезают.

Депутат отметил, что мошенники могут собирать данные о школьниках через объявления в интернете, соцсети, образовательные сайты и форумы, где родители обсуждают образование своих детей. После злоумышленники начинают предлагать свои услуги.

«Важно, что эти предложения будут крайне привлекательными, чтобы затмить разум родителей и вызвать у них уверенность в выгодности предложения.

Использоваться могут и психологические приемы. Например, некоторые злоумышленники предлагают „ограниченное количество мест“, чтобы создать у родителя ощущение срочности, или, если родитель сомневается, предлагают скидку или другие привилегии за немедленную оплату», — отметил Немкин.

Он добавил, что нужно проверять легальность и репутацию организации или человека. Попросить у них документы, лицензии, сертификаты.