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Российские средства ПВО сбили пять снарядов HIMARS и 142 беспилотника ВСУ
Всего с начала проведения СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 966 БПЛА, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 740 танков и других боевых бронемашин

Российские средства ПВО за сутки сбили пять реактивных снарядов HIMARS производства США. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Также российская ПВО уничтожила 142 беспилотника ВСУ самолетного типа.

Напомним, над Рязанской областью пролетели беспилотники. В Минобороны рассказали, что в ночь на 20 октября над российскими регионами сбили 110 украинских БПЛА. Рязанская область в списке не указана.

Позже мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Раменском округе сбили летевший на Москву дрон.