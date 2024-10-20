Российские средства ПВО сбили пять снарядов HIMARS и 142 беспилотника ВСУ

Всего с начала проведения СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 966 БПЛА, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 740 танков и других боевых бронемашин

Российские средства ПВО за сутки сбили пять реактивных снарядов HIMARS производства США. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Также российская ПВО уничтожила 142 беспилотника ВСУ самолетного типа.

Напомним, над Рязанской областью пролетели беспилотники. В Минобороны рассказали, что в ночь на 20 октября над российскими регионами сбили 110 украинских БПЛА. Рязанская область в списке не указана.

Позже мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Раменском округе сбили летевший на Москву дрон.