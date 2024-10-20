На перевозку рязанцев на троллейбусах выделили 120 миллионов
Услуги будут оказывать с 29 октября по 24 декабря 2024 года включительно. Согласно документам, планируется выполнять по 105 рейсов в будни, по 91 — в выходные.
На перевозку рязанцев на троллейбусах выделили 120 миллионов 84 тысячи 545 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Услуги будут оказывать с 29 октября по 24 декабря 2024 года включительно. Согласно документам, планируется выполнять по 105 рейсов в будни, по 91 — в выходные.
Заказчик — Управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.